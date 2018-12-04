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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Üç yıldır fiyatları hiç artmadı

Üç yıldır fiyatları hiç artmadı

-Lahana hasadı görüntü

Enflasyon Köy Pazarı Dolar Gübre Hayvan 

--Röp
--Kabak satıcısı röp
--Detaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta üretimi yapılan lahana ve kabak fiyatları son üç yıldır hiç değişmedi SİVAS

- Sivas’ta üretimi yapılan lahana ve kabak fiyatları son üç yıldır hiç değişmedi. Fiyat artışlarının ve artan enflasyonun tartışıldığı günümüzde iki ürün var ki ne dolar da ki artıştan nede enflasyondan etkilenmedi. Sivas’ta üretimi yapılan lahana ve kabak fiyatları son üç yıldır hiç artmadı. Fiyatlar artmadığı gibi bu iki ürünü tarladan almaya kalktığınızda tezgah fiyatlarının çok çok altında almakta mümkün. Ayrıca artan gübre fiyatları nedeni ile üreticiler üretimde hayvan gübresi kullandığı için ürünler hem çok ucuz hem de organik. Lahana tarlada 1 TL Sivas’ın Suşehri ilçesinde lahana üretimi yapan Bülent Aydın, lahana fiyatının tarlada son üç yıldır 1 TL olduğunu belirtip. “Hasada başladık. Bir aydır satışlarımız devam ediyor. Son demlerine geldik artık, nasip olursa bu hafta ya da önümüzdeki hafta bitireceğiz. Diğer senelere oranla biraz düşüklük var ama yinede iyiydi. Verim konusunda biraz düşüklük vardı ama buna da şükür diyoruz. Bunu Suşehri köyleri ve şehir merkezinde köy pazarı kurulur bizde oralarda satışını yapıyoruz. Pazarda toptan fiyatını 1 liradan veriyoruz. Perakende fiyatını 1,5 liradan satış yapıyoruz. Marketlerde de şu an 1.5, 2 lira değişiyor.”dedi.
Tezgahta 4, tarlada 1.5 Bal kabağı satıcısı ve yetiştiricisi Şeref Erdem, tezgahta 4 TL olan bal kabağının kilosunun tarlada 1.5 TL olduğunu belirtip, “ Kabaklar kendimizin. Bal kabağı, kil kabağı, tatlı kabağı deriz. Kilosu 1 lira, 1,5 lira. Geçen sene de 1,5 liraydı, ondan önceki yılda 1,5 liraydı. Şu anda da hiç zam yapmadık. 3 senedir 1,5 lira ondan öncesinde zaten 1 liraydı, öyle gidiyordu. Neden artmadığını ben size söyleyeyim. Köylünün malı ister istemez köylünün elinde kalıyor, kaldığı için lahana olsun, kabak olsun bu tür mahsulümüz olsun ister istemez düşük fiyatta satıyoruz. Marketten almaya kalkarsanız 2 lira, 3 lira, daha ileriye giderseniz 4 lira. Dilim olarak satıyorlar, dilimini 4-5 liraya veriyorlarmış. Netice şu, bizim burada ki malımız para etmiyor. Birde gübre pahalı, mazot pahalı yani çiftçi iyice kendinden bezmiş. Tüketicinin mecbur bizden alması gerekiyor. Bizden aldı mı daha hesaplı oluyor, karlı çıkıyorlar. Çıkarttığımız gibi satıyoruz, İkincisi ise gübre alamıyoruz, mecbur hayvan gübresi kullanıyoruz, organik ucuz on numara mal.” Şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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