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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı İzle

Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı İzle

Olay yerinden detaylar

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Trafik Kazası Dikkatsizlik Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çat yol mevkiinde 15 NP 377, 27 N 8080 ile 44 EF 942 plakalı otomobiller kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çarpıştı. Kazada E.Y.,H.Y. ile E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-SD
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