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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üç otomobil çarpıştı: 5 yaralı - DÜZCE

Üç otomobil çarpıştı: 5 yaralı - DÜZCE

- Kaza yerinden görüntüler Düzce 'de üç otomobil çarpıştı: 5 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'de üç otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Özlem Beyza Okur idaresindeki 81 FN 633 plakalı otomobil, D - 100 karayolu İhsaniye mevkisi ışıklı kavşakta Cemil Bayrak yönetimindeki 67 TG 080 plakalı otomobile çarptı.Kazaya karışan her iki otomobil çarpışmasının etkisi ile bu kez ışıklarda bekleyen Eren Yönden idaresindeki FN EG 1908 plakalı otomobile çarptı.Kazada Cemil, Canan, Beyza Nur, Atakan ve Azra Bayrak yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak üzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uyulama Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis 

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