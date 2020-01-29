Üç kırsal mahallenin mermer ocağı tepkisi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Yeşilyurt, Dağdibi ve Kafaca Mahalle Muhtarları, binlerce zeytin ağacına yakın bir bölgede kurulması planlanan mermer ocağı için verilen ÇED raporuna tepki gösterdi.Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Süleyman Boz, "Mermer ocağının açılacağını öğrendik. Doğamızın bozulmasını, zeytin ağaçlarının verimli olduğu çağda bu arazilerin yok olmasını istemiyoruz. Mermer ocağına karşı değiliz. Fakat yerinde açılmasını talep ediyoruz. Burası yeri değil. En yakın zeytinlerimiz 150 metre mesafede. Bölgedeki zeytinlerin çoğu 40-50 yıl önce dikildi. 2004 ile 2006 yılları arasında sadece Yeşilyurt'a 38 Bin adet zeytin dikildi. Toplam kaç bin tane ağaç olduğunu hesap edin. Bunların yok olması demek nefesimizin kesilmesi demektir. Mermer ocağının bu bölgede açılmasını kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Kafaca Mahalle Muhtarı Ömer Gülgün ise, "Geçtiğimiz yıllarda Kafaca'da bir vatandaş taş ocağı açtı. Ocakta yapılan patlamalardan, tozdan çok sıkıntı çektik. Köyde evler çatladı. Köy duman içinde kaldı. Burada da bu ocağın açılmasını istemiyorum" diye ifade etti.

Dağdibi Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca da, "Biz bu cennet köyümüzün doğasının bozulmasını istemiyoruz. Yollarımız etkilenecek. Köylü olarak bu Çed Raporunun iptalini istiyoruz. Mermer ocağının açılmasını istemiyoruz" diye konuştu.





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