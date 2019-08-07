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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üç katlı binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Üç katlı binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yanan binada detay

( BURSA ) BURSA

Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Üç katlı binanın teras katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler geceyi aydınlatırken, panik olan mahalle sakinleri sokağa dökülürken yangını meraklı gözlerle izledi. Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede teras katını saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatı katındaki yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.
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