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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı İzle

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı İzle

Yangın anından görüntü

Polis Polis Ekipleri Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ )-Yanan daire kullanılamaz hale geldi- Çorlu’da korku dolu anlar TEKİRDAĞ

- Çorlu’da meydana gelen olayda üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında yer alan H.E.’nin ikamet ettiği daireden yükselen dumanları görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina içinde müdahalede bulundu. Daireye balkondan giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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