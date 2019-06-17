Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor - AYDIN Haberi

Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor - AYDIN Haberi

- Yürüyüşten detaylar - Kanyondan detaylar - Ziyaretçilerin konuşmasıÜç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor - Aydın , Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor - Tekne turları düzenlenen kanyonu görüntüleyebilmek için fotoğraf tutkunları tepelere tırmanıyorAYDIN (AA) - Aydın , Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Aydın 'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.Arapapıştı Kanyonu, suyunun güzelliği ve çevresindeki ağaçlarla ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor.Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor.Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik." dedi.
Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesini tavsiye etti.

Kanyon İsaf Ziyaretçiler Amatör 

İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Resim mi Gerçek mi Ayırdetmek ZorResim mi Gerçek mi Ayırdetmek Zor
Fransa'nın Sanat Eseri Gibi BahçeleriFransa'nın Sanat Eseri Gibi Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı