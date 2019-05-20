Üç denizdeki en büyük planlı tatbikata 'akademik destek' - ESKİŞEHİR
Üç denizdeki en büyük planlı tatbikata "akademik destek" - ESKİŞEHİR - AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile röportajÜç denizdeki en büyük planlı tatbikata "akademik destek" - ESKİŞEHİRESKİŞEHİR (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu - 2019'a akadamik destek veren Anadolu Üniversitesi (AÜ), aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişilik ekibiyle personel eğitimi, video ve sosyal medya içeriği hazırlama gibi konularda görev alıyor.Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege ve Akdeniz 13 Mayıs'ta eş zamanlı başlayan Denizkurdu - 2019 tatbikatı, 25 Mayıs'ta sona erecek. Son dönemdeki en büyük tatbikatlarından olan Denizkurdu 2019'a 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Anadolu Üniversitesinden aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişilik ekip katılıyor.AÜ öğretim üyeleri tarafından öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığından ilgili personele eğitim desteği verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde iletişimci liderlik, haber yazma teknikleri, basın ve halka ilişkiler, kriz yönetimi, topluluk önünde konuşma, video yapım tekniği, televizyon haberciliği, sosyal medya yönetimi konuları anlatıldı.Tatbikat enjeksiyonlarının çekimi, sosyal medya enjeksiyonları, tatbikat tanıtım klibi gibi ilk çalışmalar AÜ tarafından gerçekleştirildi. Görsel ve internet yayıncılığına yönelik, tatbikata katılan eden personelin tatbikat senaryosuna alışkanlığının artırılması için şu ana kadar ulusal güncel haber portalına 25 haber metni ve bahse konu haber metinlerine ilişkin üniversitenin stüdyolarında 4 spikerin görevlendirildiği 35 video programı hazırlanarak yüklendi. Tatbikatın tanıtım videosu da AÜ tarafından hazırlandı.Tatbikat süresince sosyal medya enjeksiyonu olarak kullanılmak üzere Türkçe'ye ek olarak Urduca, Rusça ve Yunanca twitler hazırlanarak tatbikat senaryosuna dahil edildi.Tatbikatın video çekimlerine destek vermek üzere AÜ TV Yapım Merkezinden 4 kameraman, 2 ışık teknisyeni, 2 ses teknisyeni, 2 yapım koordinasyon sorumlusu ve bir yönetmenden oluşan 7 kişilik ve 4 kişilik iki ayrı çekim ekibi görevlendirildi. Sosyal medya enjeksiyonlarına destek vermek üzere de 3 sosyal medya uzmanı tatbikata katıldı. - "Böylesi bir görevi almak bizim için şeref oldu"AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk devlet teşkilatının 2 bin 220 yıllık bir geçmişiyle önemli tecrübelere sahip olduğunu anımsatarak, üniversitesinin de kurumlar arasındaki tecrübeyi paylaşmak için çeşitli çalışmalara yaptıklarını söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği yapmak için görüşlere yaptıklarını anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bir protokol imzaladık. Komutanlığımızın için iletişim konusunda üzerimize düşen kabiliyetimizi göstererek bir paydaş olmaya çalıştık. Denizkurdu - 2019 tatbikatını dahil olduk. İlk bir üniversite tatkibatta görev alıyor. Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline iletişim eğitim desteği veriyoruz. Tatbikattaki görüntüleri habere çevirebilme, sosyal medya yönetimi, video yapım teknikleri, konuşma teknikleri, içerek gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 14 kişilik ekibimizle tatbikatı takip ediyoruz. Çeşitli notlar alıyorlar. Tatbikatta neler yapıldığına dair anbean takipteyiz. İlk kez bir üniversite Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikatta görev alıyor. Anadolu Üniversitesi olarak Denizkurdu - 2019 tatbikatına akademik destek veriyoruz. Böylesi bir görevi almak bizim için şeref oldu."Çomaklı, gelecekte yapılması planlanan tatbikatlarda da görev almak istediklerini sözlerini ekledi.
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