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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üç çocuk annesi kadının eski kocası tarafından darp edildi iddiası İzle

Üç çocuk annesi kadının eski kocası tarafından darp edildi iddiası İzle

Eski kocası tarafından darp edilen siyah kıyafetli kadın

Polis Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri Trol 

-Kadına sorulan sorular ve alınan kısa cevaplar
-Polisten görüntü
-Hastaneden görüntü
-Polis merkezinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- 6 Ay önce boşandığı kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın şikayetçi oldu ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 3 çocuk annesi kadının, eski kocası tarafından darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre, Siteler Mahallesinde A.S., isimli 3 çocuk annesi kadın, iddiaya göre 6 ay önce boşandığı ve ismi öğrenilemeyen eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Eski kocası tarafından darp edildiği ileri sürülen kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince alınan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Darp raporu alınan kadın daha sonra polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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