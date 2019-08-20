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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek - KARABÜK Haberi

Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek - KARABÜK Haberi

- Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nden detay - Derneğin Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak'tan detay - Mustafa Çolak'ın röportajıÜç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek - Sakarya 'ya ve Karabük'te ki şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi - Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak: - "Devletin hangi kurumunda olursa olsun, ister başkan ister yönetici ister işçi olsun, devletin ekmeğini yiyip ihanetlik yapıyorsa devletin bunları görevlerinden uzaklaştırması lazım"SAKARYA/KARABÜK (AA) - Sakarya 'ya ve Karabük'te ki şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi.Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Belediye başkanlarının teröre destek vermesinin kendilerini incittiğini vurgulayan Çolak, "Bu belediyelerde çalışan şehit ailesi ve gazilerin işten atıldığını çok önceden duyduk. Bununla ilgili devletimizin bir adım atmasını bekliyorduk. Bize göre bu geç kalınmış bir şey çünkü bu belediyelerin yıllardan beri PKK'ya maddi ve manevi destek verdiğini biliyoruz. İnşallah ötekilerinin de devamı gelir. Teröre kim destek veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinden ekmek yememesi, hiçbir kamu kurumunda görev alamaması lazım." diye konuştu.
Çolak, şehit ailelerinin de karara çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:"Devamı gelirse hepten rahatlayacaklar çünkü bu terör belasından bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Demokratik seçimle gelsen dahi bu, terörü destekleyeceğin anlamına gelmez. Devletin hangi kurumunda olursa olsun, ister başkan ister yönetici ister işçi olsun, devletin ekmeğini yiyip ihanetlik yapıyorsa devletin bunları görevlerinden uzaklaştırması lazım. Şehit aileleri ve gaziler olarak bunu talep ediyoruz."Teröre destek veren partiler dışında tüm siyasi hareketlere eşit mesafede olduklarını vurgulayan Çolak, CHP'nin konuya ilişkin açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. - "Teröre destek veren bütün oluşumları kınıyoruz"Türkiye Muharip Gazileri Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir de kararı desteklediklerini söyledi.

Teröre destek veren siyasi partileri her zaman kınadıklarını belirten Demir, "Orada şehit ve gazi yakınlarını biliyorsunuz işten de attılar. Hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Onlar ne karar alırsa saygı duyuyor, destekliyoruz. Teröre destek veren bütün oluşumları kınıyoruz." ifadelerini kullandı. - KarabükMuharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı

Siyasi Partiler Büyükşehir Belediyesi Gazi Yakınları Şehit Aileleri Şehit Ailesi 

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