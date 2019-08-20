Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - DİYARBAKIR Haberi

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - DİYARBAKIR Haberi

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çevresinde alınan güvenlik önlemlerinden genel detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasıÜç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı"DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı." dedi.
Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör suçlarından soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde Diyarbakır , Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını savunan Temelli, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sesimizi kısmak için her şeyi deneyebilirler. Hakikatin sesi susmayacak, HDP’nin sesi susmayacak. Israrla, inatla her gün konuşacağız." ifadelerini kullandı.Görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını savunan Temelli, "Hiçbir belediye başkanımızın suçu yok. Bugün cezaevinde olan arkadaşlarımızın da suçu yok. Onların barış demokrasi sevdası var. Barış ve demokrasi mücadelesinde yan yana gelmeye devam ediyoruz. Bizim bir suçumuz yok, sevdamız var." diye konuştu.
- MardinÖte yandan, aralarında HDP milletvekillerinin de yer aldığı bir grup, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye görevlendirme yapılmasını protesto etti.

Protesto Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı