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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üç bacaklı dana 'Aliş' yeni sahibini buldu - EDİRNE

Üç bacaklı dana 'Aliş' yeni sahibini buldu - EDİRNE

Üç bacaklı dana "Aliş" yeni sahibini buldu - EDİRNE - Üç bacaklı dananın satışından görüntüler - Dananın sahibi Naim Çolak ile röportaj - Danayı satın alan Aykut Mizarlar ile röporajÜç bacaklı dana "Aliş" yeni sahibini buldu - Edirne 'de doğuştan üç bacaklı olan "Aliş" isimli 18 aylık dana, Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde açık artırma usulüyle satıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, doğuştan üç bacaklı olan "Aliş" isimli 18 aylık dana, Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde açık artırma usulüyle yeni sahibini buldu. Edirne 'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde besicilik yapan Naim Çolak'a ait "Aliş" isimli üç bacaklı danayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ağırlığı 380 kilogram olan üç bacaklı "Aliş", 5 bin 500 liraya alıcı buldu. - "Görenler dönüp bir kez daha bakıyordu"Dananın sahibi besici Naim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç bacaklı dananın diğerlerinden hiçbir farkı olmadan sağlıklı şekilde büyüdüğünü ve satılacak kiloya ulaştığını söyledi.

Üç bacaklı olduğu için danayı görenlerin dönüp bir kez daha baktığını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:"40 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim de hayatımda bir ilk oldu. 18 ay önce 'Aliş'in annesi doğum yaptı. Doğum gerçekleşince baktık ki ayağın biri yok. Şaşkınlık içinde kaldım. Her şey Allah'tan. Sonra herhangi bir sıkıntı olmadan sağlıklı şekilde büyüdü. Diğer hayvanlardan hiçbir farkı yok. Sadece bir bacağı eksik ama o da herhangi bir eksiklik olmadı. Buraya gelirken araca tüm hayvanlardan önce bindi. Şimdi satım zamanı geldi ve hayırlısıyla satışını gerçekleştiriyoruz."Danayı satın alan Aykut Mizarlar ise ilk kez üç bacaklı dana gördüğünü kaydetti.
Uzun süredir hayvan alım - satımıyla ilgilendiğini ifade eden Mizarlar, "Danayı görünce şaşırdım. Daha önce üç bacaklı kuzu görmüştük ama ilk kez dana gördüm. Hayırlısıyla alımını yaptık. Danayı İstanbul'a götüreceğiz. Orada da kesimi gerçekleşir." dedi

Muhabir Hayvancılık Doğuş Hayvan Açık Artırma 

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