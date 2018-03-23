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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Üç ağacı devirdi, takla attığı araçtan sağ çıktı

Üç ağacı devirdi, takla attığı araçtan sağ çıktı

-Kaza yerinden görüntü

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Aracın Kaldırılması
--Devrilen ağaçlar
--Yol temizlik ekiplerinin çalışması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobil yoldan çıkıp üç ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla attı. Olayda araç sürücüsü kazadan sağ olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın Muğla Karayolu Çakırbeyli köprüsünü geçtikten sonra meydana geldi. Çine’den Aydın istikametine giden Bayram Münyas (46) kullandığı 06 FT 3539 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil refüjde bulunan üç ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla atarak devrildi. Kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale döndü. Araç sürücüsü Münyas aracın içerisinde sıkıştığı yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Münyas, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, aracın çekici ile kaldırılması ve temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OD)
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