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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uber yolcuları karşısında polisi görünce şok oldu

Uber yolcuları karşısında polisi görünce şok oldu

Araç içinde oturan yolcuya soru sorulması

Polis Yolcu Taşımacılığı Kamera İtiraf Gesi 

-Araç sürücüsünün uber olduğunu itiraf etmesi

( MUĞLA )- Bodrum’da UBER’e ceza yağdı MUĞLA

- Bodrum’da Uber üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı. Yolculara soru soran trafik polisleri, Uber olduğunu anlaşılan araçlara işlem yapıldı. İstanbul’da Uber’in yasaklanmasının ardından Bodrum’a akın eden Uber sürücüleri umduklarını bulamadı. Bodrum’un birçok bölgesinde Uber üzerinde yolcu taşımacılığı yapan sürücüler trafik polisleri ile karşılaştı. Yüzlerce Uber aracına ceza yazan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği görevlileri de destek verdi. Öte yanda yolculara bindikleri aracın Uber olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2’si Uber çıktı. Polis kameralarına yansıyan o anlarda Uber ile seyahat eden yolcuların yaşadıkları şaşkınlık ise dikkatlerden kaçmadı.
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