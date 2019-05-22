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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak, bağlamayın diye polise direndi

UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak, bağlamayın diye polise direndi

UBER sürücüsünün direnmesi

Polis Merkezi İlginç Görüntü Cep Telefonu Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-Polisin indirmek için uğraşması
-Şahsın yaka paça indirilmesi
-Polis aracına bindirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beylikdüzü’nde UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi. UBER sürücüsünün polise direndiği o anlar ilginç görüntüler oluşturulurken, sürücü polis merkezine götürüldü. Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde UBER sürücüsünü durduran polis ekipleri, aracı bağlayarak çekiciyle almak istedi. Aracını bağlatmak istemeyen sürücü, polisle yaşadığı tartışma sonrasında aracın üzerine çıkarak engel olmaya çalıştı. Polisin aşağıya in demesi üzerine sürücü, ‘kafa üstü aşağı atarım abi’ diyerek aracın tavan bölümüne sarılarak inmemek için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda UBER sürücüsü polis ekipleri tarafından yaka paça aracın üzerinden indirilerek ekip aracına alındı. UBER aracı çekiciye yüklenerek otoparka çekilirken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. UBER sürücüsü ve polis arasında yaşanan o ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. (MB-
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