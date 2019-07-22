UBER sürücüleri zararlarının tanzimlerini istemek için eylem yaptı Haberi

-Basın açıklaması

-Kağıdı yırtmaları

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Hasköy parkında toplanan UBER sürücüleri, Hollanda yasalarının yazılı olduğu kağıtları yırttı İSTANBUL



- UBER’in Türkiye’den geçtiğimiz aylarda çekildiğini açıklamasının ardından mağdur olan UBER sürücüleri, Hasköy parkında toplanarak protesto eylemi yaptı. UBER’in 3 bin lira karşılığında fesihnameleri iptal etmek istemesi üzerine sürücüler duruma tepki göstererek zararlarının tanzim edilmesini istedi. Sürücüler UBER’in dikkate aldığı Hollanda yasalarının yazılı olduğu kağıtları da yırtarak tepkini ortaya koydu. UBER’in Türkiye’de geçtiğimiz aylarda çekildiğini açıklaması üzerine UBER sürücüleri mağdur olmuştu. Toplamı milyonlarca lirayı bulan yatırım yapan sürücüler ortada kaldı. Bu gelişmelerin ardından UBER tarafından yapılan açıklamayla, sürücülere 3 bin lira vererek fesihname imzalatmak istediğini açıkladı.

Fesihnamelerin imzalanması sonucunda sürücüler tüm haklarından feragat etmiş sayılacak. Bu duruma tepki gösteren sürücüler, Beyoğlu Hasköy Parkı’nda toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi. “UBER’in global ve güçlü olduğuna inanan sürücü ve araç sahipleri bu işe girdi” Zararlarının daha fazla olduğunu belirten sürücüler adına konuşan Ahmet Aykan, “Bilindiği üzere UBER 2015 yılında ülkemizde XL paketi dediği 9+1 özel araçla bu işe başladı.

Dünyada bu işi ise sürücülerin ellerinde mevcut olan araçlarda birçok isim altında yapıyor. Önemli nokta ise, ülkemizde XL dediği araç ile başlıyor. Ülkemizde sınırlı sayıda olan 9+1 minibüsler dar kapsamda hizmet veren ya da özel kullanım amaçlı taşarlarmış araçlar olduğu için 6 bin civarı kişi UBER’in standartlarını koyduğu bu araçları tüm Türkiye’den toplayarak İstanbul’a çalışmaya başladı.

Bu süreçte UBER tamamen yasal olduğunu uzun yıllar Türkiye’de olacağını hatta İstanbul dışındaki büyük illerde yakın zamanda hizmete başlayacağını çeşitli şekillerde duyurdu. UBER’in global ve güçlü olduğuna inanan sürücü ve araç sahipleri bu işe girdi” dedi.

“Sürücüler her geçen gün zarar üstüne zarar edecekler” Aykan, “Piyasada 6000 civarı aynı tarz aracın olması, aracın satışını ve iş hacmini daraltıyor. 2019 lüks minibüsler 111 sisteme uyumlu hale gelmesi için yapılan müdahaleler sonucu 240 bin lira gibi bir maliyet çıkarken, bu araçların 1 ya da 2 yaşında olanları ise 120 ile 140 bin gibi bir rakama satılamıyor. Bu aşamada şirket kurulumu evrak temini, sürücü evrakları vesaire. Ayrıca araç alımı için alınan kredilerin faiz yükü vesaire. Tüm aşama zarar eden araçlarını satamayanlar, hatta ve hatta 2 ay sonra turizm sezonunun bitmesi ile araçlarını çalıştıramayanlar, her geçen gün zarar üstüne zarar edecekler. Şirket kuranlar 5 yıl şirketlerini kapatamayacağından uzun vadede tüm sermayesini dolaylı olarak kaybedecek. Araç değerleri çok daha aşağılara düşecektir” ifadelerini kullandı. “UBER 3 bin lira karşılığında fesihname imzalatmak istiyor” Ahmet Aykan, “Biz ne istiyoruz. Yapmış olduğumuz hesaplamalar üzerine uzun vadede tüm sermayemizi kaybetme riski ile karşı karşıya olduğumuzdan. İşe girerken yapmış olduğumuz yatırımın yüzde 50’lik kısmını yani yarısını UBER’in zarar tanzimi olarak bizlere ödemesini talep ediyor, bunun için UBER’e uzlaşı Öneri mektuplarını (dilekçeleri) imza karşılığı teslim ediyor. Zararımızın yarısını karşılamasını talep ediyoruz. Neden Dava açılmıyor, gayri resmi dilekçe veriyoruz! UBER sözleşmesinde belirtildiğini üzere UBER; Beni dava etmeden önce benden talep edin, benimle anlaşamaz iseniz “Uluslararası ticaret mahkemesi tahkim kuralları ICC tahkim kuraları gereğince 1 Hakim tarafından çözüme kavuşturulur diyor. Bizde ilk adım olan dilekçeyi ve talebimizi UBER’e ilettik. Fesihname imzalamak! UBER bir teklif getirerek 3 bin lira iyi niyet ödemesi yapacağım diyerek, fesihname imzalatmak istiyor. İmza atan her türlü halkından vazgeçmiş, sözleşme hükümsüz hale gelmiş olacaktır. UBER dünyada buna benzer birçok ödeme yaptı. UBER birçok ülkede zarar tanzimi için binlerce Euro ödemişken, bizlere 3000 tl vererek bu işten sıyrılmak istiyor” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sürücüler, UBER’in dikkate aldığı Hollanda yasalarının olduğu kağıtları yırtarak tepkisini ortaya koydu.

