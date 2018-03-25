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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'Uber' şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası - İSTANBUL

'Uber' şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası - İSTANBUL

"Uber" şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası - İSTANBUL - Kadın yolcudan görüntü - Taksi şoförü Murat Tuğa'nın açıklaması"Uber" şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası - Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından klinikte tedavi edildi - Kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği ileri sürüldüİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği öne sürüldü.Taksiyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne getirilen burnundan yaralı haldeki Birgül E. için sağlık ekipleri çağrıldı.Buraya gelen sağlık ekipleri, kadına ambulansta müdahalede bulundu. Birgül E. daha sonra terminal içindeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birgül E, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Birgül E'yi havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü de tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler, havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.
Bu arada, Birgül E'nin ABD'ye gidecek kızı, polislerin yardımıyla uçağına ulaştırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis İstinye Mobil Uygulama Sağlık Ekipleri 

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