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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Uber şoförünün darp ettiği kadınla tartıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Haberi

Uber şoförünün darp ettiği kadınla tartıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Haberi

tartışma anı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Araç Kamerası Kamera 


- Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer'den Uber’e binen kadın yolcu ile şoför arasında çıkan ücret tartışmasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Uber şoförü tarafından darp edildiği iddia edilen kadın yolcu ile şoför arasında geçen ücret tartışması yer alıyor. Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer'den Uber’e binen Birgül E. aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşadı. Uber şoförünün yolcudan ücret olarak 220 lira istediği ve bu rakamı ödemek istemeyen yolcu Birgül E.'yi darp ettiği iddia edildi. Tartışma anına ait araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uber şoförü ile Birgül E.'nin ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve bunun üzerinde tartıştıkları görülüyor. (ÖY-
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