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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı Haberi

U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı Haberi

-Güvenlik kamera görüntüleri

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Aktüel 

--Kaza sonrası aktüel

( KAYSERİ )- Vatandaşları şoka sokan kaza- Kayseri'de kazaya karışan otomobil takla atarak durabildi KAYSERİ

- Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (30) yönetimindeki 34 BMM 97 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada Yusuf Y. (33) 06 MTA 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BMM 97 plakalı araç takla attı. Ağır yaralanan Mustafa Y., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yusuf Y. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gördüler, ne yapacaklarını şaşırdılar Öte yandan, meydana gelen feci trafik kazası, çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın meydana gelmesiyle takla atan otomobili gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşların panik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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