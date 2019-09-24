Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- TZOB genel başkanı bayraktar, “Elektrik borçları hasat döneminde tahsil edilmeli” İzle

- TZOB genel başkanı bayraktar, “Elektrik borçları hasat döneminde tahsil edilmeli” İzle

Biçerdöver, Genel Başkan, Hasat, Çeltik tarlası, çiftçiler

( EDİRNE ) TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Elektrik borçları hasat döneminde tahsil edilmeli” EDİRNE

Kooperatif Kredi Borcu Aşırı Yağış Hükümet Genel Başkan 


- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyünde hasat şenliğine katılarak burada açıklamalarda bulundu. Bayraktar daha sonra biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını gerçekleştirdi.TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin en büyük yükü olan elektrik borçları ile ilgili bir yapılandırma yapılmasını ve hasat döneminde ödenmesini vurguladı. Bayraktar, “Elektrik ücretlerini bizim her ay ödeme şansımız yoktur. Özelleştirme yapıldı, şimdi elektrik parası ödenmediği takdirde ertesi gün gelip elektriği kapatıyorlar. Üretime fevkalade sekte vuruyor. Çiftçi fevkalade mağdur oluyor. Elektrik ücretlerinin elektrik borçlarının hükümetimize talepte bulundum. Buradan da talebimizi yeniliyorum hasada göre ayarlanması lazım, elektrik borçlarının hasatta tahsil edilmesini talep ediyoruz" dedi.
"Biz çiftçimizi hiçbir zaman satmadık""Bizler ziraat odaları olarak çiftçimizi, hiçbir zaman satmadık satmayacağız da satanın satılacağını biliriz" diyen Bayraktar, "Bu yolda hizmeti bir ibadet olarak kabul ederiz. Bu ülkenin sorunlarını aşmanın yolunun çiftçimizin sorunlarını, tarım sektörünün sorunlarını, çözmekten geçtiğini biliyoruz. Biz çiftçimiz için çiftçimizi satmadan mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bayraktar konuşmasının devamında, çiftçilerin bankalara ve kooperatiflere olan borçları ile ilgili hepsinin bir hasatta, ödenmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.
Çiftçinin üretim aşamasında, kredi karşılığı aldığı mazot gübre ve ilaç gibi girdilerin, faiz oranlarının yüzde 27.5 olduğunu aktaran Bayraktar, “Üreticinin üretim aşamasında kullandığı, gübre ilaç mazot gibi girdilerin kredi karşılığı aldığı, kooperatiflerin faiz oranları yüzde 27.5'lara ulaşmıştır. Genel olarak bu sezon kış aylarının sert geçmesi, bahar aylarında aşırı yağış, ve kuraklık çiftçimizin peşini bırakmamıştır. Hasat sonrası bekleyen kredi taksitlerini ödeme zamanı gelmiş, çoğu çiftçimizin kredi ödeme vadeleri geçmiştir. Üreticimizin bu sene ki kredi borcunun yanı sıra geçen yıldan ertelenen borcu bulunmaktadır. Tüm borçların, bir hasat sezonunda ödeyebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, çiftçimizin borç erteleme talebinin karşılığını bulmasını hükümetimizin borçlarını ertelemesini bekliyoruz” dedi.
Bayraktar daha sonra biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını gerçekleştirdi.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
CHP'nin Basın Toplantısında KrizCHP'nin Basın Toplantısında Kriz
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı