TZOB Başkanı Bayraktar: 'Toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz' - ANKARA İzle
TZOB Başkanı Bayraktar: "Toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz" - ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
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