Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
TYP başvuruları başladı - ADANA

TYP başvuruları başladı - ADANA

- İşkur’a başvuruda bulunmak için sırada bekleyenlerADANA (AA) - Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları başladı.
Adana 'da genelindeki okullara 2 bin 180 kişinin alınacağı hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi işleri için başvurmak isteyenler Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Başvuruların 23 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Güvenlik Görevlisi Kullar 

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı