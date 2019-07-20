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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tuzlucalı kadınlar yaptıkları kayısı reçelini Kars’ta sattı Haberi

Tuzlucalı kadınlar yaptıkları kayısı reçelini Kars’ta sattı Haberi

Evliya Cami önünde açılan reçel tezgahlarından detaylar

Politika El Emeği Göz Nuru Katkı Maddesi 

-Kayısı reçellerinden detaylar
-Reçellerin satışının yapılması
-Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın konuşması
-Reçellerin satışının yapılması
-Tuzluca Çalışkan Kadınlar Gurubu üyesi Mihriban Gültekin'in konuşması

( KARS ) KARS

- Tuzlucalı kadınlar kendi bahçelerinde ürettikleri kayısılardan reçel yaptı. Yapılan kayısı reçelleri ise Kars’ta görücüye çıktı. Tuzlucalı kadından yaptıkları organik kayısı reçelinin hem satışını yaptı, hem de tanıtımı yaptı. Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın destek ve katkılarıyla ilçede yaşayan kadınlara iş sahası açmak adına kendi bahçelerinde yetiştirdikleri kayısıları reçel yaparak Kars’ta açtıkları stantlarda satışa çıkarttı. Kars’ta 6 farklı noktada Tuzluca’dan getirilen reçellerin satışı yapıldı. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, kadınların kendi ürünleriyle yaptıkları reçellerin satışını yaptıklarını söyledi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, “Kars’ta 6 ayrı noktada Tuzlucalı kadınlarımızın el emeği göz nuru olan ürünlerimizin bir kısmını buraya satışa getirdik. Karslıları da bu güzel tatla buluşturmaya getirdik. Genel olarak Tuzluca’da önceki dönem politikalarımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıydı ve biz bunu büyük ölçüde tamamladık. Şu anda tamamen markalaşan bir Tuzluca’da üretim ekonomisine geçmeye başladık. Bu yıl için pilot bölge uygulamalarımız var, 200 dönüm fasulye, 150 dönüm nohut ve en önemlisi 5 bin metre kare seralarımız var ve bunun yanında hane halkını güçlendirme projelerimiz var. Yani hane halkında özellikle kadınlarımızın ki toplumumuzun büyük yükü annelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın sırtında; bunu yaparken her şeyi devletten beklemek yerine kendimiz bir sistem kurmaya çalıştık. En basiti görmüş olduğunuz şu sıradan bir kavanoz reçel gibi görünüyor ama şu kavanozun içerisinde görmüş olduğunuz kayısıyı bizim kadınlarımızın kendi bahçelerinden toplattık, kavanozunu ve şekerini verdik ve etiketini bastırdık” dedi.
Tuzluca Çalışkan Kadınlar Gurubu üyesi Mihriban Gültekin ise “Iğdır Tuzluca ilçesinden geliyoruz. TÇK kadın kollarında görevliyim, özellikle Tuzluca’nın kayısısını bilmeyen kalmasın diye bugün serhat ili karsımıza geldik. Kendi ellerimizden bahçelerimizde yetiştirmiş olduğumuz ve sonrasında reçele çevirdiğimiz kayısı reçellerimizi getirdik. Kars halkının da tatmasını istedik ve onları bu güzel tatla buluşturmaya geldik. Reçelimizde katkı maddesi olmaması ve organik olması önemlidir” diye konuştu.
Tuzluca Çalışkan Kadınlar grubu üyeleri, yaptıkları organik kayısı reçellerinin satışını yaparak, aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. TÇK üyesi kadınlar, Kars’ta 6 nokta da açtıkları stantlarda reçellerini sattı. Karslıların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda bulunan reçellerin tamamı satıldı.
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