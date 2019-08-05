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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tuzla Piyade Okulu’nda yangın paniği

Tuzla Piyade Okulu’nda yangın paniği

yangından detay görüntüler

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Yangın Paniği 


- Tuzla Piyade Okulu’ndaki atış alanında yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Tuzla Piyade Okulu’ndaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
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