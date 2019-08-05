Tuzla Piyade Okulu’nda yangın paniği



- Tuzla Piyade Okulu’ndaki atış alanında yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Tuzla Piyade Okulu’ndaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.

