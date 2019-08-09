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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı Video

Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı Video

Yanan fabrikanın drone görüntüsü

Fabrika Gesi Trol 

-Yangından detay görüntüler

( İSTANBUL )- Yanan fabrika havadan görüntülendi İSTANBUL

- Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve salık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
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