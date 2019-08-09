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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

ekiplerden görüntü

Polis Fabrika Kimyasal Madde Boya Fabrikası Kimyasal Maddeler 

-soğutma çalışmaları
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın gece saat 03.30 sularında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Fabrikada bulunan kimyasal maddelerden dolayı yangında patlamalar yaşandı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
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