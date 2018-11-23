Tuzla’daki cinayetin detayları ortaya çıktı

-Otomobilin gelmesi

-Zanlının inmesi ve yürümesi

-Kapısı açık olan otomobil

-Şube çıkışı



( İSTANBUL )- Tartıştığı arkadaşını ondan önce silah çekip vurarak öldürmüş- Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi İSTANBUL



- Tuzla’da özel bir hastanenin önünde cinayete kurban giden adamın, yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının öldürdüğü şahısla alkol aldıktan sonra aralarında kavga çıktığı, şahsın silahına davrandığı ama zanlının önce davranarak ateş ettiği öğrenildi. Tuzla Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, esnaf Levent Kırcılar (43) öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda olayın hemen sonrası Mehmet K.’nin (41) araçtan inerek kayıplara karıştığını belirledi. Yağ tüccarı olduğu belirlenen K., adresinin tespit edilmesini ardından Pendik’te silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan otomobilin gelmesi, zanlının inmesi ve yürümesi ise kameralara yansıdı. “Erken davrandım silahı ateşledim” Zanlı K., Emniyetteki ifadesinde, “Levent’le araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dedi.

K.’nin tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten, Kırcılar’ın uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali konularından kaydı çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

