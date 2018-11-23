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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'daki cinayet - İSTANBUL Haberi

Tuzla'daki cinayet - İSTANBUL Haberi

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiTuzla'daki cinayet - Tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da Yayla Mahallesi Vatan Caddesi'nde otomobil içerisinde, Levent Kırcılar'ı (43) tabancayla vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı. - CinayetVatan Caddesi'nde otomobil içinde alkol alan Mehmet K. ile Levent Kırcılar (43) tartışmış, Mehmet K, Kırcılar'ı tabancayla bacağından vurduktan sonra kaçmıştı.Kırcılar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet K'yi Pendik'te, olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.

Hastane Kalamış Cinayet 

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