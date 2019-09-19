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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi İzle

Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi İSTANBUL

Fabrika 


- Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrika enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi. Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülmüştü. Yangının boyutu gün ağarınca daha da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın enkazı görüldü.
Facianın boyutu çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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