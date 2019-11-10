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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Tuzla'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Taşpınar Sokağı'nda, Rukiye K'nin kullandığı 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 katlı binanın önündeki yaklaşık 6 metrelik boşluğa ters vaziyette düştü.Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bu arada araçta sıkışan Rukiye K. ile Ercan K. vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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