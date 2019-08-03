Tuzla'da şehit kütüphaneleri için, kitapla ödeme yapılan kermes Haberi

-Şehit Kütüphaneleri gönüllüsü Sema Kara röp

-Kitap karşılığında ürün alan vatandaş röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’da okullarda şehit kütüphaneleri kurmak amacıyla kermes düzenlendi.

Kermeste satışa sunulan ürünler ise para yerine kitap karşılığında alınabiliyor. Tuzla Aydınlı’da bir kafede, okullara şehit kütüphaneleri kurmak amacıyla kermes düzenlendi.

Şehit yakınlarının da katılacağı kermeste, ayakkabı, çanta, elbise, el işi ürünler ve çeşitli aksesuarlar satışa sunuldu. Satışa sunulan tüm ürünler, para karşılığında değil sadece kitap karşılığında alınabiliyor. “Amacımız, şehitlerimizin isimlerini yaşatmak” Şehit Kütüphaneleri Gönüllüsü Sema Kara, “Bu gönüllülüğün amacı şehitlerimizin ailelerine destek olmak. Bu çok büyük sorumluluk isteyen bir gönüllülük. Esas amacımız, şehitlerimizin isimlerini yaşatmak ve emanetlerine destek olmak” dedi.

“Bağış kabul etmiyoruz” İki okulda şehitlerin adına kütüphane açtıklarını belirten Kara, “Üçüncü kütüphanemizin de Eylül, Ekim gibi açılışı olacak, onun çabasındayız. Burada destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kitap desteklerinizi esirgemeyin. Biz maddi bir bağış kabul etmiyoruz. Sadece kitap kabul ediyoruz, harici bir şey kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

"Herkes duyarlı olmalı" Şehit kütüphaneleri için düzenlenen kermese verdiği 45 kitap karşılığında kolye alan Reyhan Koç, “İnsanların duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün duydum, koşa koşa geldim. Kitapların değerlendirilmesini istiyorum. Birçok insan çöpe atıyor çünkü. Güzel bir şey, yapanlara helal olsun” diye konuştu.

(GE-EY-

