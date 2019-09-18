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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Fabrika 

-patlamalar

( İSTANBUL -2)- Alevler giderek yükseliyor İSTANBUL

- Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi. Tuzla Deri Sanayii'nde çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan bazı araçların da yandığı görülüyor.
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