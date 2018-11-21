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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da plastik boya fabrikasında korkutan yangın

Tuzla’da plastik boya fabrikasında korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Fabrika Güvenlik Önlemi Boya Fabrikası Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekibinin söndürmesinden görüntü
-Ekiplerden detaylar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da bulunan bir plastik boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Atayol Caddesi üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Atayol Cadde üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli’den itfaiye grupları sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydan geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (MB-
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