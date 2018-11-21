Tuzla'da otomobilde infaz anları kameralara yansıdı Haberi

-bir kişinin araçtan inerek uzaklaşması

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( İSTANBUL )- Araç içerisinde tabancayla vurularak öldürüldü, o anlar kamerada İSTANBUL



- Tuzla'da bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Tuzla Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde yaşandı. Hastane önüne gelen 34 DD 9865 plakalı otomobilin şoför koltuğunda oturan zanlı, yan koltukta oturan Levent Kırcıları'ı kasıklarından vurdu. Zanlı daha sonra araçtan inerek kaçarken Kırcılar, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın yol kenarına park ettiği görülüyor. Bir süre sonra araçtan inen bir şahıs hızla uzaklaşıyor. (ÖY-

