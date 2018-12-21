Tuzla'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın ailesi ve yakınları eylem yaptı

-Basın açıklaması

-Genel detay



( İSTANBUL )- Yolu kapatan grup, trafiğin yavaşlatılmasını ve alt geçit- üst geçit yapılmasını istedi İSTANBUL



- Tuzla'da geçtiğimiz aylarda servisten indiği sırada otomobil çarpması sonucu feci şekilde can veren genç kızın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatarak,“Bizim canımız yandı. Başka Kübra'lar ölmesin” yazılı pankart açan grup, kazanın yaşandığı bölgede trafiğin yavaşlatılmasını ve alt geçit-üst geçit yapılmasını istedi. Tuzla Fatih Mahallesi Atakan Caddesi üzerinde 23 Ekim günü akşam saatlerinde havalimanı çalışanı olan Kübra Kilit, evinin yakınında servisten indiği sırada otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olaydan sonra genç kızın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri başka kazaların yaşanmaması için Kilit'in hayatını kaybettiği noktada eylem yaptı. Grup, “Bizim canımız yandı. Başka Kübra'lar ölmesin. Bu yola bir çözüm bulunsun” yazılı pankart açtı. Yolu trafiğe kapatarak tepkilerini dile getiren grup, kazanın yaşandığı bölgede trafiğin yavaşlatılması ve alt geçit - üst geçit yapılması için sloganlar attı. Grup daha sonra Kübra Kilit'in hayatını kaybettiği noktaya çiçek bıraktı. “Bir daha bu yolda ölümlü kaza olmasını istemiyoruz” Kübra Kilit'in babası Yılmaz Kilit,“Bizim buradaki toplanma amacımız mahallemizdeki ölümlü kazaları durdurmak içindir. Bu zamanda kadar başvurduğumuz yetkililer buraya herhangi bir çözüm bulmadılar. Bu yolun uygun bir şekilde yavaşlatılmasını gerekirse üst geçit. Üst geçit olmazsa alt geçit olarak düzenlenmesini bildirmek istiyoruz. Kızım vefat etti. Bir yıl önce komşumuz daha bu yolda vefat etti. Bir daha bu yolda ölümlü kaza olmasını istemiyoruz” dedi.



