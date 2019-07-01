Tuzla'da orman yangını - İSTANBUL

- Yangın yerinden görüntülerTuzla'da orman yangını - Yangında bir dönüm arazi zarar gördüİSTANBUL (AA) - Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra Aydınlı, Orhanlı, OSB ve orman itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.Bir dönümlük arazinin zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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