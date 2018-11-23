Tuzla’da öğretmenler gününde öğretmene şiddet

-Şule Afşar Öğretmenin gelişi

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( İSTANBUL )- Tuzla’da bir öğretmen öğrencisinin velisi tarafından darp edildi- Tuzla Kaymakamı Ali Akça: "Öğretmenimize yönelik şiddeti kınıyorum" İSTANBUL



- İstanbul Tuzla’da Şule Afşar isimli bir öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğrencisinin velisi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve STK’lar okula gelerek bilgi alarak öğretmene destek verdi. İstanbul Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli Şule Afşar isimli öğretmene öğrencisinin velisi tarafından şiddet uygulandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Şule Afşar öğretmenin şiddete maruz kalması eğitimcileri ayağa kaldırdı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar yaşanan olaya tepki gösterdi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, darp edilen kadın öğretmeni hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gün içerisinde Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen Tuzla Kaymakamı öğretmenlerle konu hakkında görüştü. “Öğretmenimize yönelik şiddeti kınıyorum” Okulda öğretmenlerle görüşme yaptıktan sonra konuşma yapan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, “Yarın 24 Kasım Öğretmenler günü biz planladığımız bir takım etkinlikleri genel itibariyle gerçekleştirdik. Tuzla’da yaşayıp emekli olan öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Tam bu programın sonuna doğru bu hadiseyi duyduk ve çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüz hastaneye gitti. Bende eşimle beraber geçmiş olsun dileklerimizi söylemek için hoca hanımı hastanede ziyaret ettik. Sayın İstanbul Valimiz konuyla alakalı bilgilendirildi, o da geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğretmenler bir arada olduğumda şu mesajı veriyorum. Sizler toplumun en unsuru, değeri olan gençleri yarına hazırlıyorsunuz, onlar bizler için çok değerlidir, öğretmenlerimizde bizler için çok değerli. İlçe kaymakamı olarak bu olay beni derinden üzmüştür. Fakat biz öğretmenler olarak sizlerle birlikte gençlerimize evlatlarımıza güzel değeri vermeye devam edeceğiz. Öğretmenimize yönelik şiddeti kınıyorum. Bu şiddeti uygulayanla alakalı da hukuk alanında gereği yapılacaktır. Daha güzel yarınlar için gerekeni yapmaya devam edeceğiz, sizlerde lütfen enerjilerinizi eksiltmeyin, çocuklarımızı yarınlara hazırlamaya devam edin diyorum ve gününüzü bir kez daha kutluyorum” dedi.

Öte yandan, Şule Afşar isimli öğretmeni darp eden veli, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

