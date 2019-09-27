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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla’da kültür sanat sezonu Anadolu mozaiğiyle açıldı

Tuzla’da kültür sanat sezonu Anadolu mozaiğiyle açıldı

- Orkestranın seslendirdiği türküler

Cenin Kompozisyon Halk Oyunları Kültür Sanat 

-- Halk müziği topluluğunun dansları
-- Davetlilerden detaylar
-- Orhan Hakalmaz konseri

( İSTANBUL )-Tuzla’da Orhan Hakalmaz’la müzik şöleni İSTANBUL

-. Mustafa Arı yönetimindeki Türk halk müziği topluluğu ve halk oyunları topluluğunun birlikte sunduğu ‘Kültürlerin Mozaiği: Anadolu’ kompozisyonuyla davetliler müzik ve halk danslarının yansıttığı işitsel ve görsel şölenin tadını çıkardı.Tuzla Belediyesi 2019-2020 Kültür Sanat Sezonunu İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem programla açtı. Programa, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şef Mustafa Arı yönetimindeki Türk Halk Müziği Topluluğu birbirinden güzel türküleri seslendirirken, Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun da halk müziğine eşlik etmesiyle davetlilere ‘Kültürlerin Mozaiği: Anadolu’ kompozisyonu sunuldu. Orkestra Anadolu’yu bir araya getiren tüm bölgelere ait türküleri seslendirirken, halk oyunları topluluğu da türkülere eşlik etti. Davetliler ise müzik ve dansın coşkusuna eşlik etti.Gecenin finalinde Türk halk müziğinin usta ismi Orhan Hakalmaz sahneye çıktı. Millet olmanın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak davetlileri selamlayan usta sanatçı, birbirinden güzel türkülerini Tuzlalılar için seslendirdi. Davetliler ise kimi zaman hareketli türkülerle coşarken, kimi zaman da hüzünlü türkülerle duygu yoğunluğu yaşadı.
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