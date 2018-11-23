Tuzla’da koku davasında 11 sanığın yargılanmasına başlandı



- Tuzla’da çok sayıda kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan mühendis E.Ş., “Orası benim görev alanım değil. Daha önce vidanjörlerin kaçak döküm yaptığını tespit ettim, suç duyurusunda bulundum” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenmesine neden olan kokuya ilişkin aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüphelinin yargılanmasına başlandı.Anadolu 20’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık mühendis E.Ş. katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Salonda mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulundu. “Vidanjörlerin kaçak döküm yaptığını tespit ettim” Olay tarihinde mühendis olarak görev yapan E.Ş. suçlamaları kabul etmeyerek, “Orası benim görev alanım değil. Daha önce vidanjörlerin kaçak döküm yaptığını tespit ettim. Suç duyurusunda bulundum” dedi.

Duruşmada astım hastası olduğunu söyleyen bir mağdur, “Akşam saatlerinde banyoya girdim. Çok keskin bir koku vardı. Sonradan dışarıdan geldiğini fark ettim. İlerleyen saatlerde mide bulantısı, ateş oldu. Tansiyonumu ölçerken kendimi kaybettim, hastaneye gittik. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

“Nefes alamadım” Mağdur M.D.Z., “Olay günü havada yoğun bir şekilde koku vardı. İlerleyen saatlerde nefes almakta zorlanmaya başladım, hastaneye gittik. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum” dedi.

Diğer mağdurlar da olay günü keskin bir koku aldıklarını ve fenalaşarak hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.



Duruşmaya katılan 11 mağdurdan 6'sı şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, davaya katılma talebinde bulunan mağdurların taleplerini kabul ederek, ifadesi alınmayan 5 sanığın ifadelerinin alınmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2017 tarihinden önce birtakım vidanjörler tarafından içeriği henüz tespit edilemeyen halk için zararlı olan kimyasal maddelerin İSKİ Atık Döküm alanına boşaltıldığı anlatılmıştı. Vidanjörlerden alınan numuneler ile olay yerinden alınan numunelerin uyum gösterdiği kaydedilirken, 97 kişinin kimyasal kokudan zehirlendiği belirtilmişti. İddianamede 10 sanığın, “çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1’er yıl 2’şer aydan 6’şar yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Olay tarihinde mühendis olarak görev yapan E.Ş.’nin ise vidanjörleden dökülen kimyasal maddeyi bildirmediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (GE-YE

