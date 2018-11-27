Tuzla'da kimyasal madde gömülen alan havadan görüntülendi

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( İSTANBUL )- Tuzla'da boş alanda kimyasal madde gömülmesiyle ilgili Tuzla Belediyesi'nden açıklama- Tuzla Belediyesi: "5 kişinin toprağa kimyasal madde gömdüğü tespit edilmiştir"- "Bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır" İSTANBUL



- Tuzla Belediyesi tarafından Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar yolu mevki'inde kimyasal madde gömüldüğü haberleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar yolu mevki'inde 5 kişinin toprağa kimyasal madde gömdüğünün tespit edildiği belirtilirken; "Bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır" denildi. Öte yandan kimyasal maddenin gömüldüğü alan havadan görüntülendi. Tuzla'da boş bir alana kimyasal madde gömüldüğü haberlerinin ardından Tuzla Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi tarafından 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 22.00’de yapılan rutin kontrollerde Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar yolu mevki'inde 5 kişinin toprağa kimyasal madde gömdüğü tespit edilmiştir. Kimyasal maddenin gömülmesini sağlayan ve yer temin eden, kimyasal maddeyi getiren ve gömdüren, kimyasal maddeyi iş makinesi ile gömen ve yanlarında bulunan toplam 5 kişi, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından alanda inceleme yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer kurumlar olay hakkında haberdar edilmiştir "denildi. Olay yerinden alınan numunelerin, incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilen yazılı açıklamada ; "Kaçak gömülen kimyasal maddenin tespiti için inceleme devam etmektedir. Kaçak döküm yapılan alanda inceleme çalışmaları devam etmektedir. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5 kişi, emniyetten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir. Sanıkların, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorguları devam etmektedir. Kaçak döküm yapılan alan, ilçemizin yerleşim alanları dışında yer almaktadır. Döküm yapılan alan, emniyet ve resmi kurumların rahat çalışabilmesi ve olay yerindeki tüm bulguların tespiti için küçük çaplı güvenlik çemberi içine alınmıştır. Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir"ifade edildi. Bu arada. Görüntülerde gömülen alan ve vidanjörler görülüyor.

