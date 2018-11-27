Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tuzla'da kimyasal atık döktüğü iddia edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı

Tuzla'da kimyasal atık döktüğü iddia edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı

Arşiv görüntüler

Adli Kontrol Tutuklama Talebi Zehirli Atık Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler 

-Havadan çekilen görüntüler
-aktüel görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da bir arsada kimyasal maddelerin toprağa dökülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, mahkemedeki sorgusunda atıkların kimyasal olduğunu bilmediklerini söyledi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu mevkiindeki 661 parsel numaralı arsada 25 Kasım saat 22.00 civarında kimyasal atıkların toprağa gömülmesi iddiasına ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı, şüphelileri "çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şüpheli P.U., mahkemedeki sorgusunda, "Biz babamla birlikte nakliyecilik yapıyorduk. Kardeşimle birlikte hurda palet işine başladık. F.V. bize hurda metal işi olduğunu söyledi.

Biz Gerede'de bir başka tırdan bu malzemeleri alarak depo olarak kullandığımız boş arsaya getirdik. Bize bu malzemelerin tehlikesiz atık olduğunu söyledi.

Biz atıkların konulduğu varillerin hurda metallerini almak için sperelle onları parçalarken yangın çıktı, ,itfaiyeyi aradık" dedi.
T.U.’nun babası S.U., olay olduğu zaman Çankırı’da olduğunu, çocuklarının yangın çıktığını söylemesi üzerine İstanbul’a geldiğini ve zehirli atık olayıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

"Pişmanım" Boya çamuru olarak Gerede’den aldığı malzemeyi getirerek gömülmesi için diğer şüphelilere verdiğini söyleyen F.V., pişman olduğunu belirtti.
"Zehirli atıktan bilgim yok" Şüpheli R.K. ise, kepçe operatörlüğü yaptığını söyleyerek, "Benim zehirli atıktan bilgim yok. F.V. beni arayarak yangın çıktığını söyledi.

İtfaiye yangını söndürürken benden de yardım istedi. Ben de talep doğrultusunda yangının üzerine toprak ve benzeri şeyler attım" dedi.
Sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı