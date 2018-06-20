Tuzla’da katı atık fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

-FABRİKADAN GÖRÜNTÜ

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’da bulunan katı atık fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (MB-

