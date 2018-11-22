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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla'da inşaat halindeki binanın 2 katı çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki binanın 2 katı çöktü

olay yerinden detaylar

Polis Güvenlik Önlemi Nadan 

-Yıkılan binadan görüntü
-Vatandaş röportajı
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Tuzla'da sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki binanın betonu atılan 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi. Çöken bina nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadı. Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'ta inşaatı devam eden binada betonu atılan 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkılma sırasında işçilerin çalıştığı öğrenilirken herhangi şans eseri bir can kaybı yaşanmadı. Binanın yıkılması çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Görgü tanıkları ise binanın yıkılma anını anlattı.
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