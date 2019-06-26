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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da hafriyat kamyonunun otobüse çarptığı feci kaza kamerada

Tuzla’da hafriyat kamyonunun otobüse çarptığı feci kaza kamerada

KAZA ANI

Hastane Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Zincirleme Kaza Hafriyat Kamyonu 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL - ÖZEL) - Hafriyat kamyonu otobüse çarptı: 10 yaralı İSTANBUL

- Tuzla’da seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yolda ilerleyen halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün de park halindeki otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Yayla Mahallesinde saat 17:00 sıralarında, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Feci kaza nedeniyle 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı. Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonu otobüse yandan hızla çarparak sürüklüyor.
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