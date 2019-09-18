Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

-Güvenlik görevlileri

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi. Tuzla'da fabrikada yangında patlamanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri emniyet şeridinin alevlerin yükselmesinin ardından daha da genişletti.

