Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL
- Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden detaylar - Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın açıklamalarıTuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi'nde, asfalt kesme testereleri üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Bu arada, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangın nedeniyle hasarın oluştuğu fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve yaralanma olmadığını kaydetti.
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