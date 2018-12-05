Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

olay yerinden görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Hastane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yangından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Tuzla Deri Sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasalların bulunduğu fabrikadaki yangını söndürmek üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiler göre Tuzla Deri Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimyasal varillerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda yangını kısmen kontrol altına aldı. Ekipleri duman tahliyesi ve soğutma işlemleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı