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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla’da etkili olan yoğun dolu yağışı kamerada

Tuzla’da etkili olan yoğun dolu yağışı kamerada

dolu yağışı

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Dolu Yağışı Cep Telefonu 


- Tuzla’da etkili olan yoğun dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dolu yağışının görüş mesafesini kısalttığı gözlenirken, araç sürücüsü yolda ilerlemekte zorlandı. İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun yağmur ve dolu yağış etkili oldu. Tuzla’da da etkili olan aşırı dolu yağışı, sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle trafikteki görüş mesafesinin kısaldığı gözlendi. Etkisini gösteren yoğun dolu yağışı, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde etkili olan dolu, aracın ön camına şiddetle vuruyor. (EY-
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