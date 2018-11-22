Tuzla'da boya fabrikasında yangın (2) - İSTANBUL Video
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Nuri Kızıltepe ile röportajTuzla'da boya fabrikasında yangınİSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir boya fabrikasında yangın çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi üzerideki bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.